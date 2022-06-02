Россиянка съездила в Индию и описала страну фразой «все оплевано»

Тревел-блогерша Марина Ершова съездила в Индию и осудила местных жителей за грязные улицы

Российская тревел-блогерша Марина Ершова съездила в Индию и раскритиковала страну за большое количество мусора и грязи. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен», описав поездку фразой «все оплевано».

По словам автора, по улицам Индии гуляют коровы, поэтому туристам приходится постоянно перешагивать через их экскременты. Кроме того, индусы плюют прямо на дороги и тротуары. «Негде ногу поставить, все оплевано! И ты снова пытаешься перепрыгнуть то коровьи лепешки, то эти алые плевки», — заявила она.

Также путешественница рассказала, что однажды видела, как полицейский, ехавший в автобусе, выпил чай, съел пирожок и выбросил мусор в окно. «Индусам с детства объясняют про Богов, чтобы ребенок вырос верующим гражданином, но ему забыли обьяснить элементарные правила поведения в окружающей среде», — осудила местных жителей блогерша.

В заключение россиянка призналась, что еще не полностью осознала свои впечатления от увиденного. «Я реально еще не поняла своих чувств к Индии, еще не разобралась, как сильно мне тут нравится или я просто потихоньку начинаю ненавидеть страну всеми своими мыслями», — подытожила она.

Ранее в мае тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и удивилась гостеприимству местных жителей. В поездке она решила не бронировать гостиничный номер, а рискнула переночевать у местного жителя, с которым раньше была не знакома.