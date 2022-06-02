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Названо число ресторанов под новым брендом «Макдоналдс» в Москве

Под новым брендом Макдоналдс в Москве заработают еще минимум 14 точек

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Москве 12 июня под новым брендом Макдоналдс в Москве кроме ресторана около метро Пушкинская заработают еще как минимум 14 точек. Такое число назвал источник ТАСС, близкий к компании.

Также собеседник агентства уточнил, что большинство ресторанов уже возобновили работу с привычными поставщиками. Говоря про упаковку блюд, источник уточнил, что фирменных желтых букв «М» на них больше не будет.

Ранее стало известно, что в меню российской сети бывшего «Макдоналдса» заменят иностранные названия. Вместо Чикен Макнаггетс в российской версии появятся просто Наггетсы. По такой же аналогии поменяли названия соусу Макчикен и бургеру Макчикен Премьер, которые станут просто соусом Чикен и бургером Чикеном.

В начале июня у российских ресторанов «Макдоналдс» сменился будущий владелец. Кузбасский бизнесмен Александр Говор купил 100 процентов компании «Клуб Отель», которая ранее заявила о намерении приобрести бизнес международной корпорации.

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Платон Щукин
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