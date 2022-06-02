Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Военный аналитик оценил потери ВСУ

Военный аналитик Михайлов заявил, что потери ВСУ составляют до 50 тысяч человек убитыми

Фото: Serhii Hudak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 тысяч человек убитыми среди тех, кто был задействован на территории ДНР, ЛНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей. Об этом сообщил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, пишет Ura.ru.

«И сколько сверху еще раненых… А учитывая, что группировка на востоке Украины — на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей — была от 150 до 200 тысяч человек, то становится ясно, что как минимум половины точно уже нет», — сказал он.

Кроме того, отметил эксперт, Украина умалчивает о числе взятых в плен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ каждый день теряют в боях 60-100 человек убитыми и 500 ранеными. По его утверждению, украинские военные в восточной части страны «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ЕС одобрили шестой пакет антироссийских санкций
Путин поручил ускорить строительство дорог в России
Корреспондента «Дождя» задержали в России
Генерал СБУ подтвердил отступление ВСУ
Доходы России от продажи нефти и газа в Европу выросли вопреки спаду экспорта
Россиянина осудили за убийство пенсионерки восьмилетней давности
Ректор ВШЭ увидел сходство Болонской системы с «Евровидением»
США выступили против операции Турции в Сирии
Обновление сломало принтеры Canon
Фигурист объяснил падение на шоу Плющенко
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.