Военный аналитик оценил потери ВСУ

Военный аналитик Михайлов заявил, что потери ВСУ составляют до 50 тысяч человек убитыми

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 тысяч человек убитыми среди тех, кто был задействован на территории ДНР, ЛНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей. Об этом сообщил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, пишет Ura.ru.

«И сколько сверху еще раненых… А учитывая, что группировка на востоке Украины — на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей — была от 150 до 200 тысяч человек, то становится ясно, что как минимум половины точно уже нет», — сказал он.

Кроме того, отметил эксперт, Украина умалчивает о числе взятых в плен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ каждый день теряют в боях 60-100 человек убитыми и 500 ранеными. По его утверждению, украинские военные в восточной части страны «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление».