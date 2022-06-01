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Зеленский озвучил ежедневные потери ВСУ

Зеленский заявил, что ВСУ ежедневно теряют в боях до 100 военных убитыми и 500 ранеными

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вооруженные силы Украины каждый день теряют в боях 60-100 человек убитыми и 500 ранеными. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.

«Самая сложная ситуация — на востоке страны. Ситуация очень сложная, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными», — сказал Зеленский.

По его утверждению, украинские военные в восточной части страны «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление».

Ранее британская газета The Gurdian указала на то, что украинская армия понесла тяжелые потери в Донбассе. Отмечается, что Россия достигла там серьезных успехов. Тактика российских военнослужащих, которая определила ход сражения, также поставила украинцев перед «жестокой дилеммой»: удерживать позиции на фоне растущих потерь или отступить, пишет издание.

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Варвара Кошечкина
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