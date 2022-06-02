Чемпионат мира по футболу в Катаре обвинили в надуманной заботе о планете

Организаторов ЧМ 2022 года обвинили в надуманных заявлениях об углеродной нейтральности

Организаторов чемпионата мира по футболу (ЧМ), который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года, обвинили в надуманных заявлениях об углеродной нейтральности. Проблему связывают с недооцениванием уровня выбросов от новых стадионов. Об этом говорится в отчете, опубликованном организацией Carbon Market Watch.

Соревнование позиционировалось как первый в истории чемпионат, который будет углеродно-нейтральным. Однако исследователи выяснили, что организаторы могли занизить показатели, обозначающие вред планете от построенных стадионов. У авторов отчета вызвала вопросы и схема сертификации объектов, так как новый стандарт создавался специально для турнира. Более того стадионы будут постоянными, но организаторы ответственны за выбросы только в течение соревнований.

Исследователи заявили, что чемпионат не станет проявлением заботы о планете. «Заявления об углеродной нейтральности турнира просто не заслуживают доверия. Несмотря на отсутствие прозрачности, данные свидетельствуют о том, что выбросы от этого чемпионата будут значительно выше, чем ожидали организаторы, и углеродные кредиты, приобретаемые для компенсации этих выбросов, вряд ли окажут достаточно положительное влияние на климат», — заявил автор отчета Жиль Дюфран.

Ранее стало известно, что климатические изменения оказались неожиданно опасными для футбола в Великобритании. По оценкам специалистов, последствия глобального потепления могут дорого обойтись британским клубам. В основном речь шла о затоплении стадионов, которое участится из-за роста температур.