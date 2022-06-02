Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Чемпионат мира по футболу в Катаре обвинили в надуманной заботе о планете

Организаторов ЧМ 2022 года обвинили в надуманных заявлениях об углеродной нейтральности

Фото: Kenta Jansson / Globallookpress.com

Организаторов чемпионата мира по футболу (ЧМ), который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года, обвинили в надуманных заявлениях об углеродной нейтральности. Проблему связывают с недооцениванием уровня выбросов от новых стадионов. Об этом говорится в отчете, опубликованном организацией Carbon Market Watch.

Соревнование позиционировалось как первый в истории чемпионат, который будет углеродно-нейтральным. Однако исследователи выяснили, что организаторы могли занизить показатели, обозначающие вред планете от построенных стадионов. У авторов отчета вызвала вопросы и схема сертификации объектов, так как новый стандарт создавался специально для турнира. Более того стадионы будут постоянными, но организаторы ответственны за выбросы только в течение соревнований.

Материалы по теме:
Час расплаты. Ювелирные украшения разрушают природу. Почему человечеству стоит забыть о бриллиантах?
Час расплаты.Ювелирные украшения разрушают природу. Почему человечеству стоит забыть о бриллиантах?
22 апреля 2022
Модный приговор. Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
Модный приговор.Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
3 марта 2022

Исследователи заявили, что чемпионат не станет проявлением заботы о планете. «Заявления об углеродной нейтральности турнира просто не заслуживают доверия. Несмотря на отсутствие прозрачности, данные свидетельствуют о том, что выбросы от этого чемпионата будут значительно выше, чем ожидали организаторы, и углеродные кредиты, приобретаемые для компенсации этих выбросов, вряд ли окажут достаточно положительное влияние на климат», — заявил автор отчета Жиль Дюфран.

Ранее стало известно, что климатические изменения оказались неожиданно опасными для футбола в Великобритании. По оценкам специалистов, последствия глобального потепления могут дорого обойтись британским клубам. В основном речь шла о затоплении стадионов, которое участится из-за роста температур.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о готовности обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины
Ида Галич стала ведущей нового шоу после скандала с Летучей
Ортопед перечислил основные причины болей в стопе при ходьбе
Чемпионат мира по футболу в Катаре обвинили в надуманной заботе о планете
В США собрались создать идеальный перекресток
Похищенного 12 лет назад ребенка нашли в Москве
Стало известно о проблемах в главной экономике Европы
Ради свадьбы невеста пересекла лес с тиграми-людоедами и реку с крокодилами
«Самая татуированная женщина Польши» показала старые фото с чистой кожей
Российским авиакомпаниям помогут деньгами главной «кубышки» страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.