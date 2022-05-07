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Названа неожиданная опасность для британского футбола

The Guardian: глобальное потепление дорого обойдется британским футбольным клубам

Фото: Ricardo Gomez Angel / Unsplash

Климатические изменения оказались неожиданно опасными для футбола в Великобритании. По оценкам специалистов, последствия глобального потепления могут дорого обойтись британским клубам, пишет The Guardian.

В основном речь идет о затоплении стадионов, которое участится из-за роста температур. По оценкам специалистов, в среднем из-за погодных условий футбольное поле в Англии оказывается непригодным для проведения матчей пять недель за сезон. В ближайшие три десятилетия эта проблема станет регулярной примерно для четверти из 92 британских клубов.

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Как отмечают эксперты, у наводнений на стадионах есть серьезные финансовые риски для команд. Клуб Карлайл Юнайтед из Второй лиги Англии пришлось на семь недель покинуть домашний стадион из-за потопа, вызванного циклоном Шторм Десмонд. На борьбу с последствиями руководству пришлось потратить почти три миллиона фунтов стерлингов (более 252,6 миллиона рублей).

Однако если британские футбольные клубы начнут активно противостоять климатическому кризису, то для них могут открыться новые финансовые возможности, считают эксперты. Таким образом, существенно сэкономить средства можно за счет эффективного потребления электричества на стадионах, перехода на возобновляемые источники энергии и разработки экологически устойчивой инфраструктуры. Снизить углеродный след также поможет организация удобных маршрутов общественного транспорта до мест проведения матчей и исключение мяса из меню буфетов. Специалисты добавили, что действия клубов по противостоянию глобальному потеплению помогут привлечь им новых перспективных спонсоров.

Ранее о спасении планеты призвали задуматься музыкантов. Крупнейшие в мире музыкальные лейблы Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group подписали обязательство по декарбонизации индустрии к 2050 году. Компании согласились сотрудничать в определении уровня загрязнения атмосферы от музыкального бизнеса, способствовать освещению климатической повестки в деятельности артистов лейблов и информировать фанатов о вреде индустрии для окружающей среды.

Анна Аверьянова
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