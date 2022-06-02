Мэрия Бердянска объяснила взрывы у порта
В мэрии Бердянска заявили, что взрыв в порту города произошел из-за разминирования
В мэрии Бердянска объяснили, что взрыв в порту города произошел вследствие разминирования его территории от бомб, оставленных украинскими военными, передает Ura.ru.
Ранее появились сообщения о мощном взрыве в районе морского порта в Бердянске. По информации местных жителей, было два взрыва.
В конце мая в военно-гражданской администрации Запорожской области заявили, что работу крупнейшего в регионе морского порта Бердянска планируют возобновить в ближайшее время. Отмечалось, что порт Бердянска важен с точки зрения поставок больших объемов грузов — продуктов питания, зерновых, топлива, продукции машиностроения и других.