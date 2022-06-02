Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Появились сообщения о мощном взрыве у порта в Бердянске

RT сообщил о мощном взрыве в районе морского порта в Бердянске

Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Появились сообщения о мощном взрыве в районе морского порта в Бердянске. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

По информации местных жителей, взрыва было два.

Официального подтверждения и других подробностей происшествия в настоящий момент нет.

Ранее, 30 мая, сообщалось о мощном взрыве в центре Мелитополя. Последствия взрыва ощутили горожане, живущие на улицах Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко. В 07:40 по местному времени (совпадает с московским) в домах задрожали окна и стены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал возможность проведения референдума в Донбассе
В ДНР назвали место трибунала над украинскими военными
Жених Бритни Спирс рассказал о своих переживаниях после выкидыша у певицы
В России разрешили использовать ремни и наручники для сдерживания авиадебоширов
Матвиенко высказалась об идее навсегда «заколотить» окно в Европу
Казахстан заявил о нежелании участвовать в «геополитических играх»
Рэпера Сидху Муз Вала застрелили в Индии
В Польше начали строить склад вооружения для американских военных
Звезды назвали российскую замену Chanel и Louis Vuitton
В Крыму обеспокоились ценами на рынках после поставок продуктов из Херсона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.