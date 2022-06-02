Появились сообщения о мощном взрыве у порта в Бердянске

RT сообщил о мощном взрыве в районе морского порта в Бердянске

Появились сообщения о мощном взрыве в районе морского порта в Бердянске. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

По информации местных жителей, взрыва было два.

Официального подтверждения и других подробностей происшествия в настоящий момент нет.

Ранее, 30 мая, сообщалось о мощном взрыве в центре Мелитополя. Последствия взрыва ощутили горожане, живущие на улицах Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко. В 07:40 по местному времени (совпадает с московским) в домах задрожали окна и стены.