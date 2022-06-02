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В Российском союзе ректоров порассуждали о новой системе образования

Президент РСР Садовничий: новая система образования обобщит советский и российский опыт

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Новая система образования должна будет обобщить лучший российский и советский опыт. Об этом заявил президент Российского союза ректоров (РСР) Виктор Садовничий, его слова приводит РИА Новости.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура», участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

«При обсуждении структуры национальной системы высшего образования, отвечающей современным внутренним и внешним вызовам, гарантирующей приоритетное обеспечение национальных интересов государства и его граждан, нам важно учитывать и обсуждать следующие аспекты», — порассуждал Садовничий.

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По его словам, первым аспектом является продолжение лучших советских и российских традиций, учитывая положительный опыт последнего десятилетия. Также он отметил, что при обсуждении новой системы следует сохранить взаимное признание систем образовательных квалификаций России, стран Евразийского экономического союза, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы образования обусловлен новыми условиями, в которых оказалась страна, а также тем, что ее внедрение не привело к достижению определенных целей по качеству образования.

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Никита Абрамов
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