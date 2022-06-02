Россия, Украина и ООН обсудят механизм вывода судов с зерном

Россия, Турция, Украина и ООН обсудят создание механизма вывода судов с зерном по морю

Россия, Турция, Украина и ООН обсудят создание в Стамбуле механизма по контролю за выводом судов с зерном по морю. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу сообщает РИА Новости.

По его словам, ООН предложила создать контактную группу из четырех сторон по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов, на что турецкая сторона дала согласие и предложила провести техническую встречу.

«С одной стороны, мы пытаемся усадить стороны за переговорный стол, с другой — создать безопасный коридор с очисткой от мин для вывода по морю судов с украинским зерном», — сказал турецкий политик.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что логистические проблемы по вывозу зерна из Украины возникли по вине Киева, принявшего решение заминировать свои морские порты. Также в МИД добавили, что «разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции».

Ранее замену поставок продовольствия из России и с Украины призналиневозможной. Продовольственный кризис начался в связи с тем, что с Украины не могут вывести тонны зерновых, предназначенных для сбыта на мировых рынках. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ВМФ РФ обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море при разминировании Киевом портов.