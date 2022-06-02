Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России объяснили отсутствие контактов с США

Депутат Новиков заявил о косвенном обмене позициями между Россией и США
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Взаимодействие России и США приближается к нулю, но можно говорить, что позиция американцев проявляется в ходе встреч россиян с представителями Евросоюза, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил отсутствие прямого диалога России и США.

Отсутствие контактов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, происходят ли в настоящее время контакты между властями России и США, заявил, что фактически можно говорить об их отсутствии.

Все, кто хоть сколько-нибудь следит за политической жизнью, могли наблюдать, как довольно быстро и последовательно деградировали российско-американские отношения

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

Новиков убежден, что ухудшение отношений между Кремлем и Белым домом можно было увидеть в различных ситуациях.

«Это выливалось в дипломатические скандалы, приводило к тому, что российскую дипломатическую собственность на территории Соединенных Штатов Америки, вопреки даже законодательству собственной страны, не говоря о международных правовых нормах, просто отнимали. Сокращалось количество дипломатических служб стран-союзниц Запада в России», — заявил депутат.

При этом Новиков уверен, что отсутствие контактов не означает отсутствие обмена информацией.

«Я полагаю, что позицию американской стороны косвенно проявляют встречи и телефонные созвоны с лидерами ЕС. Только что у российского президента были трехсторонние телефонные переговоры с канцлером Германии [Олафом Шольцом] и президентом Франции [Эммануэлем Макроном]», — сообщил он.

Прошлые связи

Дмитрий Новиков напомнил, что несмотря на продолжительное ухудшение отношений, встречи между лидерами двух стран были.

«Уже с нынешним президентом США Джо Байденом у президента России Владимиром Путиным была, как известно, встреча в Европе, также неоднократно были и телефонные звонки», — упомянул депутат.

Тем не менее уровень информационного обмена и взаимодействия России и США на сегодняшний день так низок, что слова Пескова о фактическом приближении к нулю этого взаимодействия не далеки от истины

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

Ранее посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков рассказал журналистам, что США создают региональные союзы с определенной целью. Он пояснил, что таким образом они проводят подготовку к будущим конфликтам и предупредил, что Москва планирует оказывать этому противодействие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Боец Росгвардии погиб в бою с иностранными наемниками на Украине
Росгвардия запустила в Москве производство своих игрушек
Россиянка продала квартиру ради пластики и осталась с изуродованным телом
Боец UFC ответил на обвинения в нападении на медсестру
В России объяснили отсутствие контактов с США
Российский журналист назвал место решающей битвы за Донбасс
Генерал-майор погиб в ходе спецоперации на Украине
МИД назвал Евросоюз инструментом сдерживания России
У россиян возникли проблемы с подключением к популярному VPN-сервису
В Госдуме обеспокоились появлением оспы на фоне информации о биолабораториях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.