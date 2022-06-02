В России объяснили отсутствие контактов с США
Взаимодействие России и США приближается к нулю, но можно говорить, что позиция американцев проявляется в ходе встреч россиян с представителями Евросоюза, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил отсутствие прямого диалога России и США.
Отсутствие контактов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, происходят ли в настоящее время контакты между властями России и США, заявил, что фактически можно говорить об их отсутствии.
Все, кто хоть сколько-нибудь следит за политической жизнью, могли наблюдать, как довольно быстро и последовательно деградировали российско-американские отношения
Новиков убежден, что ухудшение отношений между Кремлем и Белым домом можно было увидеть в различных ситуациях.
«Это выливалось в дипломатические скандалы, приводило к тому, что российскую дипломатическую собственность на территории Соединенных Штатов Америки, вопреки даже законодательству собственной страны, не говоря о международных правовых нормах, просто отнимали. Сокращалось количество дипломатических служб стран-союзниц Запада в России», — заявил депутат.
При этом Новиков уверен, что отсутствие контактов не означает отсутствие обмена информацией.
«Я полагаю, что позицию американской стороны косвенно проявляют встречи и телефонные созвоны с лидерами ЕС. Только что у российского президента были трехсторонние телефонные переговоры с канцлером Германии [Олафом Шольцом] и президентом Франции [Эммануэлем Макроном]», — сообщил он.
Прошлые связи
Дмитрий Новиков напомнил, что несмотря на продолжительное ухудшение отношений, встречи между лидерами двух стран были.
«Уже с нынешним президентом США Джо Байденом у президента России Владимиром Путиным была, как известно, встреча в Европе, также неоднократно были и телефонные звонки», — упомянул депутат.
Тем не менее уровень информационного обмена и взаимодействия России и США на сегодняшний день так низок, что слова Пескова о фактическом приближении к нулю этого взаимодействия не далеки от истины
Ранее посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков рассказал журналистам, что США создают региональные союзы с определенной целью. Он пояснил, что таким образом они проводят подготовку к будущим конфликтам и предупредил, что Москва планирует оказывать этому противодействие.