Депутат Новиков заявил о косвенном обмене позициями между Россией и США

Взаимодействие России и США приближается к нулю, но можно говорить, что позиция американцев проявляется в ходе встреч россиян с представителями Евросоюза, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил отсутствие прямого диалога России и США.

Отсутствие контактов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, происходят ли в настоящее время контакты между властями России и США, заявил, что фактически можно говорить об их отсутствии.

Все, кто хоть сколько-нибудь следит за политической жизнью, могли наблюдать, как довольно быстро и последовательно деградировали российско-американские отношения Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Новиков убежден, что ухудшение отношений между Кремлем и Белым домом можно было увидеть в различных ситуациях.

«Это выливалось в дипломатические скандалы, приводило к тому, что российскую дипломатическую собственность на территории Соединенных Штатов Америки, вопреки даже законодательству собственной страны, не говоря о международных правовых нормах, просто отнимали. Сокращалось количество дипломатических служб стран-союзниц Запада в России», — заявил депутат.

При этом Новиков уверен, что отсутствие контактов не означает отсутствие обмена информацией.

«Я полагаю, что позицию американской стороны косвенно проявляют встречи и телефонные созвоны с лидерами ЕС. Только что у российского президента были трехсторонние телефонные переговоры с канцлером Германии [Олафом Шольцом] и президентом Франции [Эммануэлем Макроном]», — сообщил он.

Прошлые связи

Дмитрий Новиков напомнил, что несмотря на продолжительное ухудшение отношений, встречи между лидерами двух стран были.

«Уже с нынешним президентом США Джо Байденом у президента России Владимиром Путиным была, как известно, встреча в Европе, также неоднократно были и телефонные звонки», — упомянул депутат.

Тем не менее уровень информационного обмена и взаимодействия России и США на сегодняшний день так низок, что слова Пескова о фактическом приближении к нулю этого взаимодействия не далеки от истины Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Ранее посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков рассказал журналистам, что США создают региональные союзы с определенной целью. Он пояснил, что таким образом они проводят подготовку к будущим конфликтам и предупредил, что Москва планирует оказывать этому противодействие.