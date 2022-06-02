Медведев объяснил снижение шансов на успех переговоров с Украиной призывами из США и ЕС

Шансы на успех переговоров с Украиной ухудшаются под влиянием призывов из США и ЕС. Это в интервью телеканалу Al Jazeera объяснил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Шансы, к сожалению, не улучшаются, а ухудшаются. И это невозможно не заметить», — посетовал он. При этом Медведев напомнил о времени, когда Киев «будто бы проявил желание договариваться по ключевым моментам на относительно реалистической позиции». В частности, шли разговоры о готовности признать Крым и Донбасс, отказаться от участия в НАТО, провести частичную демилитаризацию.

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Киев знает условия Москвы для переговоров. Чиновник обвинил Украину в заморозке переговоров и предположил, что Киев делает это «под нажимом кураторов». Именно поэтому он предпочитает не диалог с Москвой, а другой вариант. «Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — подчеркнул он.

1 июня член Совета Федерации Владимир Джабаров указал, что президент Украины Владимир Зеленский не способен вести мирные переговоры. «Он постоянно хитрит и юлит, и договориться с ним о мирном решении ситуации невозможно. На мой взгляд, сейчас на Украине даже говорить не с кем», — сказал сенатор.