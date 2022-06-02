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Кремль заявил о последствиях ударов иностранным оружием по территории России

Песков пригрозил ухудшением ситуации на Украине при применении оружия по целям в России

Фото: Edgar Su / Reuters

Попытки Украины применить полученное ею иностранное вооружение по целям на территории России приведут к изменению ситуации в неблагоприятную сторону. О таких последствиях заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я по-прежнему не хочу говорить о абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории: это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону», — сказал пресс-секретарь российского президента.

По его словам, накачивание Украины современным оружием принесет ей только страдания. При этом цели российской военной спецоперации все равно будут достигнуты, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее, 1 июня, Песков отказался обсуждать сценарии развития событий в случае применения Украиной американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) против России, отметив, что они будут «самыми плохими».

До этого администрация президента США Джо Байдена анонсировало новый пакет военной помощи для Украины. Уточнялось, что он, в частности, включает в себя передачу Киеву РСЗО, в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

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Варвара Кошечкина
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