Врач рассказала о смертельной опасности слабительных средств

Валеолог Лидия Синицина: бесконтрольный прием слабительных провоцирует появление опухолей

Врач-валеолог компании «Мейтан» Лидия Синицина рассказала об опасности приема слабительных препаратов. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что бесконтрольный прием слабительных провоцирует, в частности, появление смертельно опасных опухолей.

Врач отметила, что чаще всего люди используют слабительные для похудения и как средства от запоров. Однако во многих случаях прием препаратов неоправдан, а порой и губителен для нормальной работы кишечника и здоровья в целом, считает она. С фекалиями из организма уходят электролиты, натрий, калий, что приводит к обезвоживанию организма и дальнейшим запорам, констатировала врач.

«Практически все слабительные препараты нельзя принимать без назначения и длительно, чтобы избежать привыкания. Естественная работа кишечника со временем снижается, ведь он адаптируется к тому, что за него "делают работу"», — прокомментировала Лидия Синицина, добавив, что прием слабительных также провоцирует боль в животе и токсическое повреждение почек или печени.

Наиболее опасными врач-валеолог назвала препараты, содержащие сенну. «Исследования показывают, что прием средств с сенной в составе ведет к повреждению эпителиальных клеток, расстраивает моторику и секреторную функцию. Это приводит к гиперпигментации слизистых, формируются дистрофические изменения стенок кишки, что угрожает провокацией роста опухолей», — предупредила в беседе с «Лентой.ру» Лидия Синицина. Кроме того, по ее словам, если пить таблетки с сенной очень часто, кишечные бактерии могут мутировать и даже стать канцерогенными.

Синицина подчеркнула, что, если прием слабительных препаратов все-таки обязателен по назначению врача, важно во время курса лечения пить больше воды, иначе возникает угроза кишечной непроходимости.

Врач добавила, что зачастую для нормализации стула достаточно наладить правильное питание. Бывает, что даже одна порция овощей или фруктов способна улучшить моторику кишечника. Если добавленная в рацион растительная клетчатки не помогла, необходимо обратить внимание на микрофлору ЖКТ, обратиться к врачу и пройти обследование.

Ранее Лидия Синицина рассказала, как наладить работу ЖКТ. По ее словам, восстановление микрофлоры начинается с уничтожения в кишечнике патогенных микроорганизмов. Для подавления вредоносной флоры используют антибиотики, кишечные антисептики, пробиотики.