Reuters: Словакия допустила перебои поставок в Европу из-за эмбарго на российскую нефть

Частичное эмбарго на российскую нефть, согласованное Европейским союзом, может привести к перебоям в поставках нефтепродуктов в Европу. Такое развитие событий допустили на крупнейшем в Центральной Европе нефтехимическом комбинате Slovnaft в Словакии, передает Reuters.

Отмечается, что уже через восемь месяцев у предприятия не будет возможности поставлять нефтепродукты на ключевые рынки региона. В заявлении говорится, что заводу придется сократить переработку нефти до уровня ниже технологического минимума, что также сделает невозможным снабжение внутреннего рынка страны.

Ранее вице-премьер России Александр Новак оценил последствия введения частичного эмбарго на поставки российской нефти для Европейского союза (ЕС). Он не исключил, что на фоне этого решения Европу может ожидать серьезный дефицит нефтепродуктов, который скажется на потребителях. Россия, в свою очередь, переориентирует поставки на другие рынки.

Европейский союз 2 июня одобрил шестой пакет антироссийских санкций, включающий в себя частичное нефтяное эмбарго. Он вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Синдром отмены: Россия



