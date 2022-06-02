В России оценили последствия введения нефтяного эмбарго для Евросоюза

Вице-премьер РФ Новак допустил дефицит нефтепродуктов в ЕС после введения эмбарго

Вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» оценил последствия введения частичного эмбарго на поставки российской нефти для Европейского союза (ЕС). Он допустил, что на фоне этого решения Европу может ожидать серьезный дефицит нефтепродуктов, передает ТАСС.

По словам политика, наблюдается значительный рост цен на нефтепродукты, желание перестать импортировать энергоресурсы из России является политическим, а не экономическим и ударит в первую очередь по европейским потребителям.

«То, что касается решений Евросоюза по эмбарго, — во-первых, это отложенное решение. Еще пройдет шесть-восемь месяцев, за это время рынок должен перенастроиться. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в Евросоюзе», — сказал Новак.

Вице-премьер пояснил, что для доставки нефти на переработку странам Европы придется поменять существовавшие на протяжении десятилетий связи и получать сырье с других рынков. Он добавил, что новый рынок будет сбалансированным, появятся новые цепочки поставок, транспортные связи и взаимоотношения, однако это решение политик счел очень неэффективным с точки зрения мировой энергобезопасности и интересов потребителей.

Новак заключил, что российская нефть и нефтепродукты будут направлены на другие рынки, страна вынуждена в сложившейся ситуации перестраивать свою нефтегазовую отрасль.

Ранее стало известно, что Европейский союз одобрил шестой пакет антироссийских санкций, включающий в себя частичное нефтяное эмбарго. Он вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

В свою очередь, Венгрия призвала Евросоюз исключить из шестого пакета антироссийских санкций эмбарго на нефть. В частности, власти страны желают получить право продавать нефтепродукты из российской нефти.

