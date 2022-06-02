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Женщина нашла внутри старого дивана 2,2 миллиона рублей

ABC7News: американка получила даром старый диван и нашла в нем крупную денежную сумму

Кадр: abc7news.com

Жительница американского города Колтон, штат Калифорния, нашла крупную денежную сумму в старом диване, который достался ей даром. Об этом сообщает ABC7News.

Вики Умоду заинтересовало частное объявление, в котором предлагалось бесплатно забрать подержанный диван и другую мебель для спальни. Предложение показалось ей чересчур щедрым, но она все же позвонила по указанному номеру. Оказалось, что объявление дали люди, у которых недавно умер родственник. Теперь они пытались избавиться от его имущества. Умоду решила забрать два дивана и кресло.

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Вернувшись домой с мебелью, американка внимательно осмотрела диван и заметила, что внутри подушек что-то спрятано. Сначала она предположила, что это электрическая грелка, но не нашла проводов. Тогда женщина расстегнула подушку и заглянула внутрь. К ее удивлению, там лежали конверты, набитые деньгами. В общей сложности в диване было спрятано около 36 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей) купюрами по 100 долларов (6,1 тысячи рублей).

Умоду решила не оставлять находку себе, а сразу же вернула ее прежним владельцам мебели. Те рассказали, что тоже нашли в доме спрятанные деньги, но всего несколько сотен долларов. В благодарность за честность они купили ей новый холодильник и дали 2,2 тысячи долларов (135,3 тысячи рублей).

«Бог был добр ко мне и моим детям. Все они живы и хорошо себя чувствуют. У меня есть трое внуков, чего мне еще просить?» — объяснила Умоду свой поступок.

Ранее сообщалось, что житель Германии нашел в подержанном кухонном гарнитуре, купленном на интернет-аукционе eBay, крупную денежную сумму и сдал ее полиции. Поскольку мужчина добровольно сдал деньги полиции, ему причитается три процента от находки.

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Алиса Дмитриева
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