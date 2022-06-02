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«Роскосмос» пообещал принять решения по «Спектр-РГ»

Рогозин пообещал, что «Роскосмос» примет решения по «Спектр-РГ»

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В ближайшее время «Роскосмос» примет решения по космической обсерватории «Спектр-РГ», один из двух телескопов которой отключен Германией из-за санкций. Это в своем Telegram-канале пообещал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Несмотря на требование Германии выключить на "Спектр-РГ" один из двух телескопов, российские специалисты настаивают на продолжении его работы. В ближайшее время "Роскосмос" примет соответствующие решения», — написал менеджер.

Таким образом глава госкорпорации прокоментировал вручение Научно-производственному объединению (НПО) имени Семена Лавочкина премии Марселя Гроссмана «за уникальные достижения в области изучения черных дыр, в том числе за очень точную карту в Х-диапазоне», полученные в результате работы «Спектр-РГ».

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В июне научный руководитель обсерватории академик Российской академии наук (РАН) Рашид Сюняев заявил, что немецкие ученые не меньше российских переживают из-за отключения в результате западных санкций одного из телескопов космической обсерватории «Спектр-РГ».

В апреле ТАСС сообщило, что в настоящее время «Спектр-РГ» фактически работает в режиме наблюдений, планировавшемся на 2024 год.

В марте ТАСС, ссылаясь на «Роскосмос», сообщило, что госкорпорация выставит счет Европе за убытки из-за отключения одного из двух телескопов обсерватории — немецкого eROSITA.

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Иван Потапов
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