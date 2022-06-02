Участники «Битвы экстрасенсов» высказались о причине смерти победительницы шоу

Участница «Битвы экстрасенсов» Ларина назвала проблемы с печенью причиной смерти Ясевич

Участники шоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина и Анатолий Леденев высказались об ушедшей из жизни победительнице 12-го сезона программы Елены Ясевич. Предполагаемые причины ее смерти они назвали в беседе с «360».

Ларина заявила, что ее коллега скончалась из-за осложнений после перенесенного коронавируса. «Два раза переболела короной, плохо дышала, решила, что справится сама. (...) Не лечилась — и [возникли] осложнение на печень», — описала она проблемы со здоровьем у Ясевич.

При этом Леденев отметил, что у победительницы 12-го сезона проекта были плохие анализы крови. По его словам, у женщины не выдержало сердце. В разговоре с KP.RU он также сообщил, что у Ясевич начались проблемы со здоровьем еще после смерти ее дочери в 2018 году. «Она сломалась, когда у нее дочь вторая умерла, стала хуже выглядеть. Это очень тяжело», — сказал участник «Битвы экстрасенсов».

Подруга Ясевич Елена Закамская подтвердила изданию Starhit, что у героини программы были проблемы с печенью из-за того, что она дважды заражалась коронавирусом. «Потом и почки отказали. Получается, в понедельник ее госпитализировали, а во вторник в 12:35 зафиксировали смерть. Она так и не пришла в сознание», — рассказала Закамская.

О смерти Ясевич стало известно 1 июня. Герой «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин сообщил, что она скончалась во вторник, 31 мая. Отмечалось, что в последнее время участница проекта болела.