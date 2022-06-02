От SWIFT отключат три российских банка

Bloomberg: в рамках санкций ЕС от системы SWIFT будет отключено три российских банка

В рамках шестого пакета санкций Евросоюза от системы SWIFT будет отключено три российских банка, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с одобренными мерами.

Речь идет о Сбербанке, Московском кредитном банке и Россельхозбанке. Меры вступят в силу, как только их опубликуют в официальном журнале Евросоюза.

В Сбербанке, комментируя соответствующие перспективы, ранее заявляли, что продолжают работать в штатном режиме, а отключение не меняет текущую ситуацию в международных расчетах.

Очередные ограничения, помимо отключения кредитных организаций от SWIFT, включают в себя частичное нефтяное эмбарго. Пакет был одобрен послами ЕС 2 июня, ожидается, что 3 июня его официально опубликуют.