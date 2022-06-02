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В детской больнице Татарстана начнут пересаживать клетки костного мозга

В Центре детской онкологии в Татарстане начнут трансплантацию клеток костного мозга

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Центре детской онкологии, гематологии и хирургии (ДРКБ), расположенном в Татарстане, к осени планируют начать трансплантацию клеток костного мозга. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

Главный врач учреждения Айрат Зиатдинов заявил, что во второй половине года начнут пересаживать гемопоэтические стволовые клетки пациентам, которых выбрали заблаговременно. Врачи, в свою очередь, прошли специальное обучение и на данный момент практикуются в ведущих федеральных клиниках.

По информации издания, для пациентов подготовлены семь специальных палат блочного типа, в которых предусмотрен особый микроклимат.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Известно, что строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.

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Майя Пономаренко
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