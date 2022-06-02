Название Турции изменилось

Президент Турции Эрдоган попросил ООН изменить название страны с Turkey на Türkiye

Организация Объединенных Наций (ООН) одобрила просьбу министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о смене названия страны на иностранных языках. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Название Турции в международных и официальных документах изменилось с Turkey на Türkiye. С соответствующим прошением глава МИД страны обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу. Его официальный представитель Стефан Дюжаррик заявил о получении письма и добавил, что изменения вступили в силу с момента получения заявления.

«Процесс, который мы начали под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу», — подчеркнул Чавушоглу.

По данным Anadolu, Анкара захотела изменить название страны из-за неблагозвучности. Кроме того, в английском языке «Turkey» — это «индейка».

В декабре 2021 года Эрдоган «переименовал» Турцию. Он подписал указ о том, что новым экспортным брендом страны, направленным на повышение узнаваемости ее продукции во всем мире, станет Türkiye.