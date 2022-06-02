Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Название Турции изменилось

Президент Турции Эрдоган попросил ООН изменить название страны с Turkey на Türkiye

Фото: Pixabay

Организация Объединенных Наций (ООН) одобрила просьбу министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о смене названия страны на иностранных языках. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Название Турции в международных и официальных документах изменилось с Turkey на Türkiye. С соответствующим прошением глава МИД страны обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу. Его официальный представитель Стефан Дюжаррик заявил о получении письма и добавил, что изменения вступили в силу с момента получения заявления.

«Процесс, который мы начали под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу», — подчеркнул Чавушоглу.

По данным Anadolu, Анкара захотела изменить название страны из-за неблагозвучности. Кроме того, в английском языке «Turkey» — это «индейка».

В декабре 2021 года Эрдоган «переименовал» Турцию. Он подписал указ о том, что новым экспортным брендом страны, направленным на повышение узнаваемости ее продукции во всем мире, станет Türkiye.

Инфляция, рост цен и кризис
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Звезда UFC и Pride порассуждал о бое с Емельяненко
США оправдали проведение киберопераций в отношении России
В МИД оценили вероятность компромиссов с США
Россияне стали реже интересоваться арендой жилья в одной курортной стране
МИД России предложил запустить диалог по вопросу контроля над ракетами
52-летняя Дженнифер Лопес показала тело в бикини и восхитила фанатов
США решили продать Украине беспилотники Gray Eagle
Название Турции изменилось
Байден высказался о ценах на бензин и продукты в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.