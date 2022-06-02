Турция отказалась от компромиссов по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не ждет компромиссов по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Значение Турции для НАТО очевидно, и Анкара не ждет каких-либо компромиссов по вопросу вступления Швеции и Финляндии в альянс. Об этом заявил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает ТАСС.

«Сила, влияние и потенциал Турции очевидны. Наше значение для НАТО тоже очевидно. Мы не ждем компромиссов. Мы выдвигаем принципиальные условия для членства [Швеции и Финляндии в НАТО]», — сказал он.

Ранее президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция до сих пор не получила каких-либо конкретных предложений по проработке возражений и обеспокоенности Анкары касательно вступления Швеции и Финляндии в состав альянса НАТО. Он отметил отсутствие доверия Анкары к заявлениям представителей стран Запада, которые к тому же не закреплены в официальных документах и письмах.