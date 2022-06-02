США выступили против операции Турции в Сирии

Постпред США при ООН заявила, что операция Турции в Сирии сведет на нет борьбу с ИГ

Операция турецких войск на севере Сирии дестабилизирует обстановку в регионе и сведет на нет все усилия международной коалиции по борьбе с ИГ (признаны террористической организацией и запрещены в РФ) и последствиями их действий. С таким мнением выступила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на встрече с заместителем главы турецкого МИД Седатом Оналом, официальное сообщение пресс-службы американской миссии опубликовано на сайте организации.

«Посол Томас-Гринфилд заявила о том, что США выступают против возобновления военных операций на севере Сирии, что может привести к дополнительному перемещению населения, несет риск дальнейшей дестабилизации хрупкой ситуации на земле и подрывает усилия международной коалиции по борьбе с ИГ», — говорится в сообщении

Постпред подчеркнула, что Вашингтон понимает «законные интересы Турции в сфере региональной безопасности», но призвала решать накопившееся проблемы, в том числе и с курдами, посредством диалога и дипломатии.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции на севере Сирии. «Начинается новая фаза формирования [в Сирии] "зоны безопасности" на 30 километров вглубь от границы с Турцией. Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж», — заявил он.

