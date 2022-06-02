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Спорт

Боец UFC ответил на обвинения в нападении на медсестру

Бразильский боец UFC Паулу Коста заявил, что отвергает обвинения в нападении на медсестру

Кадр: UFC - Ultimate Fighting Championship / YouTube

Бразильский боец UFC Паулу Коста в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ответил на обвинения в нападении на медсестру в кабинете вакцинации от коронавирусной инфекции.

Спортсмен заявил, что отвергает любые обвинения в применении насилия. Он подчеркнул, что является профессиональным спортсменом, который полностью посвящен тренировкам и соблюдает правила. «Обвинения не соответствуют действительности. Будут осуществлены юридические процедуры, которые позволят все прояснить», — добавил Коста.

О нападении Косты на медсестру 31 мая сообщил Globo. По информации источника, бразилец пришел в пункт вакцинации в торговом центре и заявил, что хочет сделать прививку, а после заполнения документов передумал и пытался забрать бумаги, однако ему не позволили это сделать. В результате он ударил медсестру локтем в лицо.

Коста провел в смешанных единоборствах 15 боев, одержав 13 побед и потерпев два поражения. Последний поединок он провел в октябре 2021 года, проиграв итальянцу Марвину Веттори судейским решением в главном бою турнира UFC Fight Night 196 в Лас-Вегасе.

Анастасия Борисова
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