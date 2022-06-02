Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило об уничтожении беспилотников ВСУ зенитной ракетной системой

Минобороны: зенитная ракетная система «Фаворит» уничтожила беспилотники ВСУ «Байрактар»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Расчеты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Байрактар». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, «Фаворит» ликвидировал украинские ударные беспилотники «Байрактар TB2» — их местоположение показывалось на мониторах командного пункта.

«Радиолокационная станции ЗРС С-300ПМ2 "Фаворит" осуществляет контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров», — рассказали в министерстве.

Там добавили, что модернизированная система ПВО способна выполнять боевые задачи автоматически с помощью цифровых вычислительных средств. Она превосходит предшествующие версии по дальности обнаружения и уничтожения целей, утверждают в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны доложило о перехвате ракет украинских РСЗО «Смерч» в Харьковской области. Также были сбиты семь беспилотников ВСУ в небе над Харьковской и Херсонской областях.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей республик Донбасса. 2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в заморозке переговоров по урегулированию ситуации «под нажимом кураторов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на вопрос о контактах между властями России и США
Захарова прокомментировала заверения Зеленского об использовании РСЗО HIMARS
Европа рекордно запаслась газом
В «Роскосмосе» прорабатывают вопрос о запуске корабля «Союз» с Восточного
Тайвань запретил поставки чипов в Россию
Эмбер Херд сообщила о намерении обжаловать решение по проигранному делу в суде
Песков ответил на вопрос о приеме по случаю Дня России в Кремле
Минобороны заявило об уничтожении беспилотников ВСУ зенитной ракетной системой
Из Мариуполя в ДНР за сутки вывезли 283 человека
Шакира и Пике расстались
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.