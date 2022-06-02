Минобороны заявило об уничтожении беспилотников ВСУ зенитной ракетной системой

Минобороны: зенитная ракетная система «Фаворит» уничтожила беспилотники ВСУ «Байрактар»

Расчеты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Байрактар». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, «Фаворит» ликвидировал украинские ударные беспилотники «Байрактар TB2» — их местоположение показывалось на мониторах командного пункта.

«Радиолокационная станции ЗРС С-300ПМ2 "Фаворит" осуществляет контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров», — рассказали в министерстве.

Там добавили, что модернизированная система ПВО способна выполнять боевые задачи автоматически с помощью цифровых вычислительных средств. Она превосходит предшествующие версии по дальности обнаружения и уничтожения целей, утверждают в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны доложило о перехвате ракет украинских РСЗО «Смерч» в Харьковской области. Также были сбиты семь беспилотников ВСУ в небе над Харьковской и Херсонской областях.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей республик Донбасса. 2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в заморозке переговоров по урегулированию ситуации «под нажимом кураторов».