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Минобороны показало уничтожение украинских беспилотников «Фаворитом»

Минобороны показало на видео уничтожение беспилотника ВСУ «Байрактар» с ЗРС «Фаворит»

Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300ПМ2 «Фаворит» в ходе специальной военной операции. Кадры военное ведомство предоставило журналистам в четверг, 2 июня.

По сообщениям Минобороны, «Фаворит» уничтожил принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ) ударные беспилотники «Байрактар TB2».

1 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников и перехватили две ракеты РСЗО «Смерч» в небе над Харьковской и Херсонской областями.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Евгения Куликова
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