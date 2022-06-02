Выдававшего себя за офицера ФСБ россиянина задержали силовики

В Волгограде ФСБ задержала со взяткой судимого мужчину, притворившегося офицером спецслужб

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в мошенничестве мужчину, который выдавал себя за офицера спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, передает издание «Волга-Медиа».

Ранее судимый мужчина, притворившись силовиком, вымогал деньги у местной жительницы. Он обещал россиянке помочь с переводом сына в высшее учебное заведение ФСБ.

Афериста задержали с поличным при получении части требуемой взятки в размере 150 тысяч рублей. Против него возбуждено уголовное дело. Задержанный признал свою вину. Он арестован по решению суда.

Следствие проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям.