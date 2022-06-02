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Героя вирусного ролика «Москва. Метро "Люблино". Работаем» вышлют из России

Бойца ММА Мадиева из ролика «Москва, Метро Люблино, Работаем» депортируют в Таджикистан

Кадр: Rizvan mma / YouTube

Бойца смешанного стиля (ММА) Саймумина Мадиева, прославившегося благодаря вирусному ролику «Москва. Метро "Люблино". Работаем» в соцсети TikTok, вышлют из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к спортсмену.

Один из собеседников агентства рассказал, что у Мадиева возникли проблемы с документами. Отмечается, что в ближайшее время герой вирусного ролика будет депортирован в Таджикистан.

Информацию о депортации подтвердил и тренер бойца Ризван Ошурмамадов. «Через несколько дней его (Мадиева — прим. "Ленты.ру") отправят домой. Жаль, что так случилось», — сказал он.

Мадиев стал популярен в сети после того, как Ошурмамадов опубликовал в TikTok ролик с тренировки, где боец выполняет упражнение «проход в ноги». «Москва. Метро "Люблино". Работаем», — гласила подпись к видео. Кадры сопровождались ремиксом на песню In Da Club рэпера 50 Cent. Ролик стал вирусным и набрал миллионы просмотров. Впоследствии пародии на видео с Мадиевым сняли футбольные клубы «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», мадридский «Реал» и Ла Лига.

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Евгения Наумова
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