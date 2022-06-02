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В Стамбуле согласуют механизм вывоза зерна из Киева

На переговорах в Стамбуле могут согласовать механизм вывоза зерна из Киева

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В случае согласия Москвы и Киева на переговорах в Стамбуле могут быть согласованы механизмы для обеспечения безопасного вывоза зерна с Украины по морю. Об этом сообщает газета Sabah.

По данным издания, Турция готова внести свой вклад в создание безопасного коридора для сельскохозяйственной продукции, которая не может быть экспортирована морем из-за российско-украинского конфликта. В Sabah указали, что Россия и Украина также близки к сотрудничеству по этому вопросу.

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Как отмечает газета, главным препятствием для вывоза продукции стали заминированные порты. Украина и Россия должны обсудить технические детали и дать взаимные гарантии в отношении разминирования для выхода кораблей из портов.

Согласно сообщениям Sabah, Украина выступает против захода российских военных кораблей в порты Одессы. Россия же не хочет, чтобы оружие доставлялось на Украину грузовыми судами. Украинская сторона заявляет о возможности разминирования за две недели, но требует взять на себя обязательство не допускать захода российских кораблей в порты. С другой стороны, Россия также заявляет, что санкции, введенные в отношении российских судов, должны быть сняты, а корабли должны продолжать обслуживаться в международных портах.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и предложил ему провести встречу между делегациями из Москвы и Киева с представителями ООН, чтобы заключить мирное соглашение. Турция при этом готова сформировать мониторинговый механизм ситуации на Украине.

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Анжелика Бережная
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