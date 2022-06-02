Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно об отъезде Явлинского из России

РИА Новости сообщило об отъезде основателя Яблока Явлинского из России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский покинул Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По сообщению источника агентства, первого июня Явлинский отправился в Лондон.

Покинул ли Явлинский Россию навсегда, или находится во временном отъезде, не уточняется.

Позже в пресс-службе партии заявили, что политик отправился в отпуск и эмигрировать не планирует.

Ранее сообщалось, что в конце марта из России уехал Анатолий Чубайс. Позднее его замечали в Турции и Израиле.

Вскоре после начала спецоперации на Украине Россию покинули участница Pussy Riot Мария Алехина, певица Алла Пугачева, журналистка Ксения Собчак, телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова, актеры Леонид Ярмольник и Чулпан Хаматова, музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич и другие. Часть из них позже вернулись на родину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал возможность проведения референдума в Донбассе
В «Яблоке» ответили на сообщения об отъезде Явлинского из России
Путин подтвердил планы по расширению российского мегапроекта
Военный аналитик оценил потери ВСУ
Названы последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти
«Ахмат» захватил китайский миномет
В России оценили изменение цен на путешествия за границу
В Совфеде ответили на заявление Меркель в поддержку Украины
На Украине отправили в тюрьму бывшего замминистра по оккупированным территориям
Стало известно об отъезде Явлинского из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.