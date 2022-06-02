Стало известно об отъезде Явлинского из России

РИА Новости сообщило об отъезде основателя Яблока Явлинского из России

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский покинул Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По сообщению источника агентства, первого июня Явлинский отправился в Лондон.

Покинул ли Явлинский Россию навсегда, или находится во временном отъезде, не уточняется.

Позже в пресс-службе партии заявили, что политик отправился в отпуск и эмигрировать не планирует.

Ранее сообщалось, что в конце марта из России уехал Анатолий Чубайс. Позднее его замечали в Турции и Израиле.

Вскоре после начала спецоперации на Украине Россию покинули участница Pussy Riot Мария Алехина, певица Алла Пугачева, журналистка Ксения Собчак, телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова, актеры Леонид Ярмольник и Чулпан Хаматова, музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич и другие. Часть из них позже вернулись на родину.