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Явлинский ответил на сообщения о своем отъезде из России словами Высоцкого

Основатель «Яблока» Явлинский ответил на сообщения об отъезде из России словами Высоцкого

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский ответил на сообщения о своем отъезде из России словами Владимира Высоцкого. Об этом он написал в Telegram.

«Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду», — подчеркнул Явлинский.

2 июня стало известно об отъезде политика из России. Тогда источник РИА Новости сообщил, что Явлинский отправился в Лондон.

Кроме того, в сети появилось видео с покидающим страну основателем «Яблока». На опубликованных кадрах видно, что Явлинский стоит в очереди на посадку в аэропорту.

Позже пресс-секретарь партии и ее основателя Игорь Яковлев заявил, что политик уехал из России в отпуск. Он добавил, что Явлинский вернется в страну через несколько недель.

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Сергей Истомин
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