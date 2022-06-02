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В «Яблоке» ответили на сообщения об отъезде Явлинского из России

В «Яблоке» объяснили сообщения об отъезде Явлинского из России его отпуском

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский уехал из России в отпуск. Так объяснил сообщения об отъезде политика пресс-секретарь партии и ее основателя Игорь Яковлев, его цитирует ТАСС.

Он добавил, что Явлинский через несколько недель вернется в Россию.

Об отъезде политика из страны стало известно в четверг, 2 июня. Тогда источник РИА Новости сообщил, что Явлинский отправился в Лондон.

В сети также появилась видеозапись с покидающим страну основателем «Яблока». На опубликованных кадрах видно, что Явлинский стоит в очереди на посадку в аэропорту.

В конце марта сообщалось, что Россию покинул бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Позднее его замечали в Турции и Израиле.

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Анастасия Шейкина
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