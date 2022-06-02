На Украине отправили в тюрьму бывшего замминистра по оккупированным территориям

На Украине экс-замминистра по оккупированным территориям лишили свободы на 10 лет

Бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины приговорили к 10 годам лишения свободы из-за крупной взятки. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, экс-замминистра признан виновным в вымогательстве и получении взятки в размере 480 тысяч долларов. Бывшего чиновника, а также го помощника задержали в августе 2019 года во время передачи денег.

Имя осужденного не указывается, но в 2019 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщало о задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника в момент получения взятки.