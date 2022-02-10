Близкий к Офису президента Украины депутат попался на взятке

Депутат Киевсовета Владислав Трубицын попался на взятке. Схему раскрыли сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Народный избранник брал откаты с владельцев передвижных торговых точек, чтобы обеспечить им нужный результат на электронных торгах, сообщается на сайте ведомства.

Трубицына поймали в момент получения денег — за содействие в получении семи участках в Киеве депутат планировал получить 1,26 миллионов гривен (более 3 миллионов рублей). «Следствие установило, что должностное лицо Киевсовета в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных коммунальных предприятий, организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли», — говорится в заявлении НАБУ. Сотрудники уточнили, что участниками схемы были минимум шесть человек: депутат, его друг, помощник депутата и трое сотрудников коммунального предприятия.

По данным источников украинских СМИ, Трубицын — человек, близкий к Офису президента Украины Владимира Зеленского. Трубицын входит в правящую партию «Слуга народа» и часто появлялся на Банковой, рассказали в Telegram-канале «Политика Страны». В Киевском городском совете он возглавляет комиссию по вопросам предпринимательства и благоустройства. «Типичный решала местного разлива, выполняющий поручения главы Офиса», — поделился источник.

8 февраля, за день до своего разоблачения, Трубицын рассказывал об успехах по борьбе с коррупцией у себя в Facebook. «Работа по очистке Киева от незаконных временных сооружений в столице набирает обороты. Владельцы бизнеса постепенно начинают понимать, что эпоха, когда все можно было решить за взятку, в прошлом», — заявлял он. В день своего разоблачения депутат рассказывал о расположении столичных сезонных ярмарок.

Ранее в украинском Чернигове с взяткой поймали полицейского, который поставил у себя на столе табличку «Взятки не берем!». Сотрудник полиции вымогал с предпринимателя 58 тысяч гривен (154 тысячи рублей) за содействие в судебном процессе.