Россиянин запер двухлетнего сына в машине на час и ушел искать бензин

Житель Санкт-Петербурга запер двухлетнего сына в машине на час в Невском районе и отправился искать бензин, плачущего мальчика заметили прохожие и вызвали полицейских. Видео спасения ребенка опубликовал телеканал 78.ru. На появившихся кадрах видно, как сотрудники полиции вместе с очевидцами выбивают стекло в автомобиле. На заднем сидении в детском кресле рыдает мальчик. Россияне успокаивают его, помогают выбраться и передают медикам для осмотра. Позже появился отец ребенка. По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии с признаками наркотического опьянения. Житель Петербурга объяснил, что возвращался с дачи вместе с ребенком. У мужчины закончился бензин в поездке, и он отправился его искать. По данному факту полицейские организовали проверку. Ранее в Уссурийске мать бросила двухлетнюю дочь в машине на полтора часа и ушла за покупками. Полицейские выписали женщине штраф в 1,5 тысячи рублей за неправильную парковку и составили протокол по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей.