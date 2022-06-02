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Россиянин запер двухлетнего сына в машине на час и ушел искать бензин

Житель Петербурга запер двухлетнего сына в машине на час и отправился искать бензин