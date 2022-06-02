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Осужденный в Грузии за наркотики россиянин вернется на родину для отбытия срока

В Петербурге суд решил вернуть из Грузии осужденного на 20 лет за наркотики россиянина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Санкт-Петербургский городской суд решил вернуть на родину для отбытия срока гражданина России Сергея Зазовского, осужденного в Грузии на 20 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил городской суд в Тбилиси, россиянин приобрел запрещенные вещества, расфасовал их и закопал в 147 тайниках у моря и Дендрологического парка с целью последующего сбыта.

В феврале 2019 года ему был вынесен обвинительный приговор. В суд Петербурга обратилась с ходатайством ФСИН России о передаче Зазовского на родину. Ему осталось отсидеть 12 лет и 11 месяцев. Это прошение было удовлетворено.

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Любовь Ширижик
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