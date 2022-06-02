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Зеленский заявил о 20 процентах территории Украины под контролем России

Президент Зеленский заявил о 20% территории Украины под контролем России

Фото: Офис Президента Украины

Существует потенциал для переломного момента на Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к политикам и народу Люксембурга, видео появилось в его Telegram-канале.

По его словам, Россия заняла около 20 процентов территории Украины, протяженность линии фронта составляет более 1000 километров. Он также сообщил, что российские войска зашли в 3 тысячи 620 населенных пунктов Украины.

Зеленский поблагодарил власти Люксембург за решение предоставить оружие Украине. По его словам, в отличии от других государств, у Люксембурга нет большие военных складов или крупных оборонных производств. «Но вы проявили солидарность масштаба великой нации и оказали оборонную помощь вовремя и без лишней бюрократии, как и положено людя с большой душой», — сказал он.

Ранее президент Украины сообщил, что Киев не планирует атаковать российскую территорию. Так он прокомментировал сообщения о том, что Украина после получения американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с увеличенным радиусом действия может использовать их для ударов по территории России

Варвара Кошечкина
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