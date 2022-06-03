В США оценили российский артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ»

Military Watch Magazine включил российскую 2С35 «Коалицию-СВ» в топ-5 самых опасных в мире

Российский артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ» вошел в пятерку самых опасных в мире по версии американского журнала Military Watch Magazine.

Данный комплекс был впервые представлен 9 мая 2015 года в Москве на Параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как отмечает издание, комплекс отличается повышенной точностью по сравнению с предшественниками. Установка способна поражать цели на расстоянии до 70 километров, а ее скорострельность составляет до 20 выстрелов в минуту.

В топ-5 самых опасных артиллерийских систем также вошли китайская PLZ-05A/PLZ-52, южнокорейская K9A1 Thunder, севернокорейская Koksan и японская Type 99.

Раанее обозреватель портала Military.com Блэйк Стилуэлл признал российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Р-36М (по классификации НАТО — SS-18 Satan) самой мощной в мире. Отмечается, что модернизированная ракета Р-36М2 «Воевода» может поразить пусковые шахты с ракетами LGM-30 Minuteman III до их пуска. Р-36М2 получила разделяющуюся головную часть, которая может нести десять боевых блоков.