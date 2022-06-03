Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В НАТО признали невозможность быстрого вхождения Швеции и Финляндии в альянс

Замглавы МИД Польши Яблоньский: Швеция и Финляндия не войдут в НАТО до саммита в Мадриде

Фото: Johanna Geron / Reuters

Представители стран НАТО не смогут согласовать вопрос вхождения Швеции и Финляндии в состав блока к началу саммита Североатлантического альянса в Мадриде. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF.

«Когда речь идет о приеме в НАТО новых членов, это намного более долгосрочный процесс. Это не так быстро и не так просто. Это займет минимум несколько месяцев», — рассказал Яблоньский. Он признал невозможность решить вопрос с вступлением скандинавских государств, учитывая возникшие трудности с позицией Турции касательно поддержки со стороны Стокгольма и Хельсинки враждебных Анкаре организаций.

По мнению замглавы МИД Польши, после выполнения турецких условий Анкара не заблокирует вступление Швеции и Финляндии в альянс. «Переговоры [с Турцией] идут, и я думаю, что они приведут к тому, что у нас будут два новых члена НАТО в короткий срок», — констатировал он.

Ранее депутат финского парламента Йохан Кварнстрем заявил, что Финляндия не станет экстрадировать в Турцию курдов из Рабочей партии Курдистана (РПК) и членов Террористической организации фетхуллахистов (ФЕТО). Для преодоления обеспокоенности турок относительно деятельности РПК и ФЕТО финский политик предложил наладить диалог как на двустороннем уровне, так и в формате НАТО.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Мощный пожар произошел в бизнес-центре на западе Москвы
В сети опубликовали видео начала пожара в офисном здании в Москве
Для тушения пожара в бизнес-центре в Москве направили вертолеты
Стало известно о пострадавших при мощном пожаре в бизнес-центре в Москве
В США призвали Европу помочь Вашингтону противостоять конкуренции с Пекином
Названо количество спасенных из пожара в Москве людей
Названо число спасенных из горящего московского бизнес-центра людей
Названа предварительная причина крупного пожара в офисном здании в Москве
Дженнифер Лопес появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети
В ДНР заявили об отражении попытки прорыва ВСУ в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.