В НАТО признали невозможность быстрого вхождения Швеции и Финляндии в альянс

Замглавы МИД Польши Яблоньский: Швеция и Финляндия не войдут в НАТО до саммита в Мадриде

Представители стран НАТО не смогут согласовать вопрос вхождения Швеции и Финляндии в состав блока к началу саммита Североатлантического альянса в Мадриде. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF.

«Когда речь идет о приеме в НАТО новых членов, это намного более долгосрочный процесс. Это не так быстро и не так просто. Это займет минимум несколько месяцев», — рассказал Яблоньский. Он признал невозможность решить вопрос с вступлением скандинавских государств, учитывая возникшие трудности с позицией Турции касательно поддержки со стороны Стокгольма и Хельсинки враждебных Анкаре организаций.

По мнению замглавы МИД Польши, после выполнения турецких условий Анкара не заблокирует вступление Швеции и Финляндии в альянс. «Переговоры [с Турцией] идут, и я думаю, что они приведут к тому, что у нас будут два новых члена НАТО в короткий срок», — констатировал он.

Ранее депутат финского парламента Йохан Кварнстрем заявил, что Финляндия не станет экстрадировать в Турцию курдов из Рабочей партии Курдистана (РПК) и членов Террористической организации фетхуллахистов (ФЕТО). Для преодоления обеспокоенности турок относительно деятельности РПК и ФЕТО финский политик предложил наладить диалог как на двустороннем уровне, так и в формате НАТО.