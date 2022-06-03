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Ведущая Первого канала ответила на слух о шоу «Вечерний Ургант»

Ведущая Михеева опровергла слух о том, что у «Вечернего Урганта» будут гастроли в Германии
Алла Михеева

Алла Михеева. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Ведущая одной из рубрик программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Алла Михеева ответила на слух о том, что у шоу будут гастроли в Германии. Ее слова передает «Леди Mail.ru».

Михеева опровергла сообщение о готовящихся гастролях команды «Вечернего Урганта». «Мне иногда пишут в соцсети жители Германии: правда ли, что у программы будут гастроли. Скажу сразу — это неправда. Не попадайтесь на уловки мошенников», — отметила она.

Также телеведущая призвала зрителей беречь себя и тщательнее проверять информацию.

Слух о предстоящих гастролях «Вечернего Урганта» в Германии распространился в ряде СМИ в начале мая. На афишах, появившихся в сети, было указано, что команда программы собирается посетить Дортмунд, Оффенбах и Карлсруэ 3, 4 и 5 июня соответственно.

Шоу «Вечерний Ургант» и еще ряд других развлекательных программ перестали выходить на Первом канале после начала спецоперации России на Украине. Вместо них на телеканале стали показывать программы общественно-политической направленности.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля.

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Олег Давыдов
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