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В Ереване начались стычки между протестующими и силовиками

В Ереване начались столкновения между полицейскими и протестующими

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

В Ереване у резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна начались стычки между полицейскими и протестующими. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во время столкновений протестующие начали кидать в силовиков бутылки. В ответ правоохранители применили против митингующих светошумовые гранаты.

Ранее сообщалось, что армянская оппозиция организовала массовый митинг в Ереване в поддержку внеочередного заседания парламента. Сторонники движения «Сопротивление» собрались в палаточном лагере на Площади Франции, после чего устроили шествие.

Участники протестов в Армении выступают за отставку премьер-министра республики Никола Пашиняна, который в начале мая решил подписать мирный договор с Азербайджаном. По мнению оппозиции, глава правительства пытается пойти на новые уступки Баку по вопросу Нагорного Карабаха при демаркации армяно-азербайджанской границы.

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Георгий Нестеров
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