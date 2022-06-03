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На Алтае создадут центр по сохранению снежных барсов

В республике Алтай в Майминском районе создадут центр «Снежный Барс»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В республике Алтай создадут центр сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс». Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, его слова передает ТАСС.

«Так получилось, что снежный барс — не просто наш символ, который появился на гербе. Он связан с историей Алтая, и наш долг — этого снежного барса сохранить», — объяснил Минниханов.

После ознакомления с природным ландшафтом Алтая и договоренности с главой республики Олегом Хорохординым, в качестве площадки была выбрана территория ООО «Карым» площадью 9,4 тысячи гектар в Майминском районе.

«Мы двигаемся, начиная с барса, а потом будем уже рассматривать вопросы по другим краснокнижным животным: аргали, дикий кот манул. Надо начинать с научного центра и питомника, вольера. Надо определить этапность этих работ», — рассказал о планах глава Татарстана.

Ранее в мае в Горном Алтае подсчитали снежных барсов, проживающих на территории региона. Так, всего в республике в настоящее время насчитывается 44 особи хищников.

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Дарья Рыбак
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