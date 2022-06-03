Bloomberg назвало «самого умного российского олигарха»

Bloomberg назвало Леонида Блаватника самым умным российским миллиардером

Bloomberg назвало самым умным российским олигархом Леонида Блаватника. По данным издания, он без «большого шума» сумел дистанцировать свое состояние в 37 миллиардов долларов от российских корней.

Родившийся на Украине британо-американец, по его собственным словам, также является медиамагнатом, техническим титаном, новаторским инвестором в недвижимость и промышленником. Блаватник всегда стремился прояснить, что он не имеет никаких связей с президентом России Владимиром Путиным, отмечает агентство.

Однако сэр Леонард (он был посвящен в рыцари в Великобритании за свою благотворительность) нажил свой капитал в так называемых алюминиевых войнах и на сибирских нефтяных месторождениях, сообщает издание. Более того, он заработал часть миллиардов вместе с консорциумом российских магнатов, которые попали под санкции Великобритании и ЕС.

Блаватник тоже мог быть подвергнут санкциям, как и его многие деловые партнеры — Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан и другие. Вместо этого он накопил 33-е по величине состояние в мире и незаметно влился в британское и американское высшее общество, пишет агентство.

В мае миллиардер нарушил характерное для него молчание. «Господин Блаватник и Access Industries считают, что происходящее в Украине абсолютно невообразимо, и осуждают продолжающееся насилие», — говорится в заявлении, предоставленном Bloomberg 9 мая. Также там отмечено, что его семейный фонд жертвует миллионы долларов благотворительным организациям, помогающим украинским беженцам. 74-метровая яхта Блаватника названа в честь его родного города Одессы. Он имеет американское и британское гражданство.

По подсчетам Bloomberg, бизнесмен по-прежнему владеет активами в России на сумму около полумиллиарда долларов. Однако его пресс-секретарь заявила, что менее одного процента активов Access каким-либо образом связаны с Россией и что он уже более трех лет пытается косвенно продать восемь процентов акций «Русала».

Ранее сообщалось, что Блаватник пользуется услугами фирмы по связям с общественностью Hill+Knowlton Strategies. В ее задачи входит правильно преподносить информацию о предпринимателе в СМИ: его имя не должно фигурировать в контексте связей с Кремлем и его нельзя называть словом «олигарх».