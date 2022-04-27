Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Связанный с Россией олигарх «спрятался» на фоне спецоперации на Украине

Politico: бизнесмен Блаватник обратился к PR-специалистам, чтобы скрыть связи с Россией

Фото: David M Benett / Getty Images

Американский и британский бизнесмен украинского происхождения Леонид Блаватник постарался спрятаться от санкций, которые вводят страны Запада на фоне российской спецоперации на Украине. Об этом пишет Politico.

По данным издания, Блаватник пользуется услугами фирмы по связям с общественностью Hill+Knowlton Strategies. В ее задачи входит правильно преподносить информацию о предпринимателе в СМИ: его имя не должно фигурировать в контексте связей с Кремлем и его нельзя называть словом «олигарх».

Материалы по теме:
Дело в трубе. Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
Дело в трубе.Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
5 апреля 2022
«Ценники меняли по нескольку раз в день» Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
«Ценники меняли по нескольку раз в день»Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
25 марта 2022

Чтобы помочь Блаватнику избежать санкций, специалисты по связям с общественностью в материалах особо подчеркивают существенную разницу между теми бизнесменами, которые связаны с политикой президента России Владимира Путина, и теми, кто его не поддерживает.

Блаватник был сокурсником основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга, который недавно попал в санкционный список Польши. Вместе они купили акции ранее одной из крупнейших российских нефтяных компаний ТНК. В 2003 году ТНК был продан британской BP, после чего каждый из них заработал по два миллиарда долларов. Помимо этого, Блаватник является членом президиума крупнейшей светской еврейской организации России — Российский еврейский конгресс (РЕК). Бизнесмен имеет три гражданства: США, Великобритании и России.

Поводом для введения санкций в отношении российских бизнесменов и всей экономики в целом стала военная операция России на территории Украины, которая продолжается более 60 суток. По количеству санкций нынешнее давление превзошло все исторические аналоги. По оценке Всемирного банка, только в 2022 году российская экономика упадет на 11,4 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Десять стран Европы решили платить за российский газ в рублях
США столкнулись с трудностями при производстве комплексов Stinger для Украины
Диетолог развеяла миф о вреде картофеля для фигуры
Дочь Назарбаева ушла с поста главы президиума экологической организации
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами
Ветеран «Спартака» порассуждал о шансах Дзюбы играть в «Реале» или «Барселоне»
В приграничном с Украиной регионе России отменили массовые мероприятия на 9 Мая
В США рассказали о возможностях российской подводной лодки пятого поколения
Российским студентам предложили сдавать выпускную работу по-новому
Связанный с Россией олигарх «спрятался» на фоне спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.