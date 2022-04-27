Связанный с Россией олигарх «спрятался» на фоне спецоперации на Украине

Politico: бизнесмен Блаватник обратился к PR-специалистам, чтобы скрыть связи с Россией

Американский и британский бизнесмен украинского происхождения Леонид Блаватник постарался спрятаться от санкций, которые вводят страны Запада на фоне российской спецоперации на Украине. Об этом пишет Politico.

По данным издания, Блаватник пользуется услугами фирмы по связям с общественностью Hill+Knowlton Strategies. В ее задачи входит правильно преподносить информацию о предпринимателе в СМИ: его имя не должно фигурировать в контексте связей с Кремлем и его нельзя называть словом «олигарх».

Чтобы помочь Блаватнику избежать санкций, специалисты по связям с общественностью в материалах особо подчеркивают существенную разницу между теми бизнесменами, которые связаны с политикой президента России Владимира Путина, и теми, кто его не поддерживает.

Блаватник был сокурсником основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга, который недавно попал в санкционный список Польши. Вместе они купили акции ранее одной из крупнейших российских нефтяных компаний ТНК. В 2003 году ТНК был продан британской BP, после чего каждый из них заработал по два миллиарда долларов. Помимо этого, Блаватник является членом президиума крупнейшей светской еврейской организации России — Российский еврейский конгресс (РЕК). Бизнесмен имеет три гражданства: США, Великобритании и России.

Поводом для введения санкций в отношении российских бизнесменов и всей экономики в целом стала военная операция России на территории Украины, которая продолжается более 60 суток. По количеству санкций нынешнее давление превзошло все исторические аналоги. По оценке Всемирного банка, только в 2022 году российская экономика упадет на 11,4 процента.