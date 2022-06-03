Женщина бросила работу и стала зарабатывать на хламе из мусорных баков

Женщина из Техаса начала рыться в помойках и зарабатывать на этом тысячи долларов

32-летняя Тиффани Шери из американского штата Техас бросила работу школьной буфетчицы и стала зарабатывать почти тысячу долларов в неделю на хламе, который она находит в мусорных баках. Об этом пишет Daily Mirror.

Шери начала рыться в мусоре после того, как увидела на YouTube видео, где этим занималась группа девушек. Они утверждали, что среди хлама и отбросов можно найти что-то полезное и даже ценное. В свой первый поход женщине удалось отыскать выброшенную кем-то коробку с дорогостоящей новой косметикой и средствами по уходу за кожей. Она рассказала о находке супругу, и они решили зарабатывать на этом вместе.

За последние пять лет супругам удалось одеть детей в вещи с помоек и украсить дом, обставив его найденными в мусорных баках предметами декора и мебелью. Кроме того, Шери с мужем продают хлам и получают выручку, которая покрывает все их счета и расходы.

Ранее сообщалось, что житель американского города Клифтон, штат Нью-Джерси, застрял в мусорном баке и три дня ждал спасения. Он упал в контейнер, когда пытался дотянуться до выброшенного стула, который ему понравился.