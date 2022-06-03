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Изучен механизм формирования органов с электричеством у угрей

Science Advances: в генах рыб нашли контролирующий производство электричества участок

Фото: Clement Carbillet / Globallookpress.com

Команда ученых из Техасского университета в Остине и Мичиганского государственного университета изучила механизм формирования органов с электричеством у некоторого вида рыб, в частности — у угрей. Данные исследования опубликованы в Science Advances.

Все рыбы имеют копию одного и того же гена, который отвечает за наличие натриевых каналов. Для развития органов, способных производить электричество, этот ген отключается в мышцах (где наличие этих белков необходимо для сокращения), чтобы активироваться в других клетках, где начинает формироваться электричество.

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В новой работе специалисты нашли конкретный участок в генах рыб (он состоит из 20 букв), который контролирует, в какой клетке или органе начинается экспрессия генов для производства электрических импульсов. Оказалось, что у этого вида рыб контрольная область либо изменена, либо полностью отсутствует.

В мае немецкая исследовательская группа из Лейпцигского университета и Университета Вюрцбурга обнаружила повышающую интеллект мутацию генов в ходе научных работ на плодовой мушке (Drosophila melanogaster).

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Елена Апазиди
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