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Диетолог напомнила об опасности некоторых фруктов для людей после 60 лет

Диетолог Макиша посоветовала есть меньше бананов и винограда после 60 лет

Фото: Jonas Kakaroto / Unsplash

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила об опасности некоторых фруктов для здоровья людей после 60 лет. Ее слова приводит «Москва 24».

Специалист посоветовала в пожилом возрасте не злоупотреблять сладкими фруктами, в частности, бананами, виноградом и ананасами, так как в них содержится большое количество быстрых углеводов и простых сахаров. «Людям старше 60 лет фрукты нужно употреблять в меру и за раз съедать не более чем 200 граммов. То есть две порции по 200 граммов в день — этого вполне достаточно, чтобы не перебрать по простым сахарам», — пояснила Макиша необходимость есть меньше фруктов.

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Также диетолог заявила, что пожилым людям с осторожностью надо включать в рацион яблоки. По ее словам, в них содержится большое количество грубой клетчатки, которая может спровоцировать обострение язвы или гастрита. Макиша посоветовала обязательно снимать с таких фруктов кожуру, чтобы минимизировать риск рецидива заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее врач-терапевт Инна Михайлова перечислила россиянам основные полезные свойства черешни и назвала ее безопасную суточную дозу. Специалист сказала, что включение этой ягоды в рацион способствует комплексному улучшению здоровья.

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Наталья Обрядина
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