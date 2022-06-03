В Грузии назвали причину для наделения республики статусом кандидата в члены ЕС

Премьер Грузии Гарибашвили призвал наделить республику статусом кандидата в члены ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал причину для наделения республики статусом кандидата в члены Европейского союза (ЕС). Об этом он высказался на форуме по безопасности Globsek в Братиславе, передает ТАСС.

Гарибашвили призвал присвоить Грузии статус кандидата в члены ЕС и подчеркнул, что это станет «поощрением и мотивацией» для республики продолжать интеграционные реформы. Премьер добавил, что ожидает от Евросоюза «мудрого решения» в этом направлении.

3 марта Гарибашвили подписал заявку о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. До этого президент республики Саломе Зурабишвили призывала Евросоюз ускорить шаги по принятию страны в свой состав. По ее мнению, ситуация с Украиной открыла «окно возможности» для Брюсселя, чтобы позволить Грузии стать частью союза.