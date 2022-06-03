Китай заподозрили в попытке помочь России в обход западных санкций
Власти Китая пытаются оказать помощь России, не нарушая при этом западных санкций. Об этом пишет The Washington Post.
По информации издания, Москву якобы минимум два раза уличили в давлении на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. В частности, утверждают журналисты, Россия требует от Китая сохранить торговые договоренности, а также оказать финансовую и технологическую поддержку в затронутых западными санкциями отраслях.
Источники газеты в Пекине говорят, что Китай «оказался в затруднительном положении, стремясь помочь своему важнейшему стратегическому партнеру». Председатель КНР Си Цзиньпин поручил придумать, как помочь России финансово, не нарушая при этом режима санкций.
2 июня старший научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Лю Чжицинь предупредил, что попытки исключить Россию и Китай из глобального рынка опасны не только для этих двух стран, но и для самого Запада. По словам эксперта, Запад намерен «изолировать» Россию с Китаем, пытаясь создать собственную систему для «доминирования над всем миром». Подобное поведение уничтожает все фундаментальные ценности и инфраструктуру бизнеса, в то время как Китай пытается использовать «силу двусторонних соглашений».
Ранее сообщалось, что Китай собрался выкупить почти всю российскую нефть, поставляемую по российскому трубопроводу ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан), пишет Bloomberg. Тем не менее чтобы поддерживать поток дешевого, но «токсичного» российского топлива в страну, перевозчикам приходится усложнять схему доставки.