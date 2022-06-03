Китай заподозрили в попытке помочь России в обход западных санкций

WP: Китай пытается оказать помощь России, не нарушая при этом западных санкций

Власти Китая пытаются оказать помощь России, не нарушая при этом западных санкций. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, Москву якобы минимум два раза уличили в давлении на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. В частности, утверждают журналисты, Россия требует от Китая сохранить торговые договоренности, а также оказать финансовую и технологическую поддержку в затронутых западными санкциями отраслях.

Источники газеты в Пекине говорят, что Китай «оказался в затруднительном положении, стремясь помочь своему важнейшему стратегическому партнеру». Председатель КНР Си Цзиньпин поручил придумать, как помочь России финансово, не нарушая при этом режима санкций.

2 июня старший научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Лю Чжицинь предупредил, что попытки исключить Россию и Китай из глобального рынка опасны не только для этих двух стран, но и для самого Запада. По словам эксперта, Запад намерен «изолировать» Россию с Китаем, пытаясь создать собственную систему для «доминирования над всем миром». Подобное поведение уничтожает все фундаментальные ценности и инфраструктуру бизнеса, в то время как Китай пытается использовать «силу двусторонних соглашений».

Ранее сообщалось, что Китай собрался выкупить почти всю российскую нефть, поставляемую по российскому трубопроводу ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан), пишет Bloomberg. Тем не менее чтобы поддерживать поток дешевого, но «токсичного» российского топлива в страну, перевозчикам приходится усложнять схему доставки.